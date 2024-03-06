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Kadıköy anket sonuçları 2024! İstanbul Kadıköy anket sonuçları ne?

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Kadıköy'de yapılan anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti. Peki, Kadıköy anket sonuçları 2024? İstanbul Kadıköy anket sonuçları ne?

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen ilçelerden biri de Kadıköy... CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Kadıköy'de yapılan son ankette CHP'nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 47,7'lik kesimin desteğini alırken, TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 20,1 olarak belirlendi. Aynı ankette AK Parti'nin adayı Veli Arslan'a destek ise yüzde 15,9'da kaldı. Kadıköy anket sonuçları 2024!

İSTANBUL KADIKÖY ANKET SONUÇLARI NE?

26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ALF Araştırma tarafından 1700 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 47,7'si CHP'nin adayı Mesut Kösedağı'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 20,1'lik kesim ise tercihini Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan yana kullanacağını belirtti.

HABERLER.COM'A İDDİALI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Fatih Mehmet Maçoğlu iddialı açıklamalarda bulunarak, "Samimi söylüyorum biz kazanacağız. Yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor. Sokaklarda, evlerde çok iyi bir oy potansiyeliz var. Yüzde 38'in üzerinde oy alan kazanır. Biz de yüzde 40 seviyelerindeyiz ve seçimi kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Kadıköy anketinden çıkan sonuç;

• Mesut Kösedağı (CHP): Yüzde 47,7

• Fatih Mehmet Maçoğlu (TKP): Yüzde 20,1

• Veli Arslan (AK Parti): Yüzde 15,9

• Kübra Dursun (İYİ Parti): Yüzde 4,8

• Diğer: 4,4

• Kararsız: 7,1

Kadıköy anket sonuçları 2024! İstanbul Kadıköy anket sonuçları ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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