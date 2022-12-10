Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Gündem Haberleri

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Kader bağlayınca filmi, birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dram ve komedi türünde çekilen kader bağlayınca filmi, günümüzde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiştir. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kader bağlayınca filminin çekimleri 1976 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmdeki detaylardan kendisini belli eden mekân motifleri sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmiştir.

KADER BAĞLAYINCA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İçerisinde birçok farklı ünlü oyuncunun bulunduğu kader bağlayınca filmi oyuncuları aşağıdaki gibidir.

Tarık Akan

Gülşen Bubikoğlu

Beyk İmanverdi

Kadir Savun

Turgut Özatay

Oktar Durukan

Elif Pektaş

Nubar Terziyan

Muammer Gözalan

Kudret Karadağ

Yusuf Sezer

Süheyl Eğriboz

Hakkı Kıvanç

Osman Han

Bülent Avcı

Yusuf Çetin

Nezihe Güler

Tevfik Şen

Ekrem Dümer

Niyazi Gökdere

Yadigar Ejder

Ali Demir

Yusuf Çağatay

Orhan Çoban

Tevhit Bilge

Hayko

Nükhet Duru

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tarık Akan Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title