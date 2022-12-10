Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?
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Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Kader bağlayınca filmi, birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dram ve komedi türünde çekilen kader bağlayınca filmi, günümüzde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?
Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiştir. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...
KADER BAĞLAYINCA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kader bağlayınca filminin çekimleri 1976 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Filmdeki detaylardan kendisini belli eden mekân motifleri sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmiştir.
KADER BAĞLAYINCA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
İçerisinde birçok farklı ünlü oyuncunun bulunduğu kader bağlayınca filmi oyuncuları aşağıdaki gibidir.
Tarık Akan
Gülşen Bubikoğlu
Beyk İmanverdi
Kadir Savun
Turgut Özatay
Oktar Durukan
Elif Pektaş
Nubar Terziyan
Muammer Gözalan
Kudret Karadağ
Yusuf Sezer
Süheyl Eğriboz
Hakkı Kıvanç
Osman Han
Bülent Avcı
Yusuf Çetin
Nezihe Güler
Tevfik Şen
Ekrem Dümer
Niyazi Gökdere
Yadigar Ejder
Ali Demir
Yusuf Çağatay
Orhan Çoban
Tevhit Bilge
Hayko
Nükhet Duru