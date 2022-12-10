Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?

Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Sorusu, filmi izleyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı Kader bağlayınca filmi, birçok kişinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Dram ve komedi türünde çekilen kader bağlayınca filmi, günümüzde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki Kader bağlayınca filmi nerede çekildi? Kader bağlayınca filmi oyuncuları kimlerdir?