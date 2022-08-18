Kaçış 2. sezon ne zaman? Kaçış konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerini Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen'in paylaştığı Kaçış dizisinin 2. sezonu merak ediliyor. Peki, Kaçış 2. sezon ne zaman?

Disney'in dijital platformu Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başladı. Başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Kaçış dizisi de aynı tarihte izleyici ile buluşmaya başladı. 2. sezonu merakla beklenen dizi için araştırmalar sürüyor. Peki, Kaçış 2. sezon ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KAÇIŞ 2. SEZON OLACAK MI?

Her hafta yeni bölümü yayınlanan dizinin 8. bölümüyle birlikte sezon finali yapıldı. Kaçış dizisi 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı ve yaklaşık 3 ay süreceği konuşuluyor. Disney Plus'ın ikinci sezon onayını verdiği Kaçış dizisi 2. sezon Eylül 2022'de ikinci sezonuyla platformda olacak.

KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek - Mehmet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Levent Ülgen - Ferman

Fikret Kuşkan

Aras Aydın

Leyla Tanlar

Deniz Baysal Yurtcu

KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.