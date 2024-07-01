Kabotaj Bayramı ile ilgili sözler | Kabotaj ne anlama geliyor? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ne?

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye, karasularında tam bağımsızlığını kazandı. 1935 yılından bu yana 1 Temmuz Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. 2007 yılında ise kutlamaların adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak değiştirilerek kutlanmaya devam ediliyor. Peki, Kabotaj Bayramı ile ilgili sözler | Kabotaj ne anlama geliyor? Kabotaj Bayramı'nın anlamı ne?

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına denmektedir.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her sene 1 Temmuz günü kutlanıyor. Bu sene 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.

KABOTAJ BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

"Denizlerimize sahip çıkmak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır."

"1 Temmuz, denizciliğimizin bağımsızlık günü; Kabotaj Bayramımız kutlu olsun."

"Denizlerimizin ve limanlarımızın özgürlüğünü kutladığımız bu günde, Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun."

"Denizlerimizin mavi özgürlüğü Kabotaj Bayramı'nda anlam buluyor."

"Kabotaj Bayramı, denizciliğimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir."

"Denizlerde bağımsızlık, Kabotaj Bayramı ile taçlanır."

"Kabotaj Bayramı, denizcilerimize ve denizcilik sektörüne verdiğimiz değerin bir göstergesidir."

"Türk denizciliğinin gurur günü olan Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun."

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı ve 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Bu yasa, aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.