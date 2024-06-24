Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son olarak 4 Haziran'da toplandı. Bayram tatilinin ardından, Kabinenin yoğun bir gündemle 24 Haziran Pazartesi günü yeniden toplanması tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 9. Yargı Paketi, Gazze'deki son gelişmeler ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin konuların yer alması bekleniyor.