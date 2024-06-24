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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?

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Kabine Toplantısı ne zaman ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son olarak 4 Haziran'da toplandı. Bayram tatilinin ardından, Kabinenin yoğun bir gündemle 24 Haziran Pazartesi günü yeniden toplanması tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 9. Yargı Paketi, Gazze'deki son gelişmeler ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin konuların yer alması bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kabine Gündem Gündem Politika Haberler

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