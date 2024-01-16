16 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi, saati ve gündemi merak konusu oldu. Toplantının gündeminde hangi konuların ele alınacağı ve hangi kararların çıkabileceği konusunda detaylar araştırılıyor. Yeni yılın ilk kabinesinde neler ele alınacak sorgulatılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının gündemi yoğun olacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hükümetin ek zam açıklamasını beklerken, bu konu Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında görüşülecek. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor. Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.