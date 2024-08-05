Kabine Toplantısı Gündemi 5 Ağustos: Ortadoğu'daki son durum ne? Terörle mücadele ve Gazze katliamı!

Kabine Toplantısı saat kaçta ve ne zaman olacağı merak edilirken Kabine Toplantısının kararları ve gündemi araştırılıyor. Kabine Toplantısında Orta Doğu'da tırmanan gerilime geniş yer ayrılacak. 5 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. 3 haftalık aranın ardından gerçekleşecek Kabine toplantısında kritik konu başlıkları görüşülecek.

5 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları Kabine'de masaya yatırılacak. Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek. İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin savaşı bütün bölgeye yayma çabalarına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.