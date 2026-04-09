Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu Ardıç ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Doğada birlikte yürüyüş yaptıkları ve oyun oynadıkları anlar, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

BABA-OĞUL DOĞADA VAKİT GEÇİRDİ

Paylaşılan karelerde Urgancıoğlu’nun oğluyla birlikte doğada yürüyüş yaptığı ve oyun oynadığı anlar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sade ve doğal halleri de takipçilerinin yorumlarına yansıdı.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almak için New York’ta Stella Adler Studio’da eğitim görmüştür.

Televizyon kariyerinde Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Daha sonra Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz Kaya rolüyle büyük beğeni toplamıştır.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Urgancıoğlu, 2023 yılında Burcu Denizer ile evlenmiş ve çiftin Ardıç adında bir oğulları olmuştur.