Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yaptılar

Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yaptılar
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında Aydın Didim'de bir vatandaş, antik kalıntıların arasında kırmızı pelerinli bir grubun ayin görüntülerini kayda aldı. Videonun gerçekliği ve güncelliği de tartışma konusu oldu.

  • Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
  • Görüntülerde antik kalıntıların arasında kırmızı pelerinli bir grubun ayin yaptığı anlar yer aldı.
  • Görüntülerin ne zaman ve hangi amaçla çekildiği henüz netlik kazanmadı.

Juventus- Galatasaray maçının uzatma dakikalarında Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KIRMIZI PELERİNLİ GRUP

Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, antik kalıntıların arasında kırmızı pelerinli bir grubun ayin yaptığı anlar yer aldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

GERÇEK Mİ, ESKİ Mİ?

Söz konusu videonun gerçek olup olmadığı, yeni mi yoksa eski görüntüler mi olduğu yönünde tartışmalar da beraberinde geldi. Olayın içeriğine ve grubun kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ne zaman ve hangi amaçla çekildiği henüz netlik kazanmadı.

