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Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic Word: Hakimiyet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic Word: Hakimiyet konusu, özeti ve Jurassic Word: Hakimiyet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic Word: Hakimiyet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic Word: Hakimiyet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic Word: Hakimiyet filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic Word: Hakimiyet konusu nedir, Jurassic Word: Hakimiyet oyuncuları kimler ve Jurassic Word: Hakimiyet özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC WORD: HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 10 Haziran 2022 (ABD)

Jurassic World: Hakimiyet, ikinci film sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Nublar'ın yok edilmesinden dört yıl sonra artık dinozorlarla insanlar birlikte yaşayıp, avlanmaktadır. Bu süreç, geleceği yeniden şekillendirecektir. İnsanlar, artık paylaştıkları bu gezegeni tarihin en korkunç yaratıklarına bırakacak mıdır?

Chris Pratt - Owen Grady

• Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

• Sam Neill - Dr. Alan Grant

• Laura Dern - Dr. Ellie Sattler

• Jeff Goldblum - Dr. Ian Malcolm

• Mamoudou Athie

• Scott Haze

• Dichen Lachman

• Daniella Pineda - Zia Rodriguez[

• Campbell Scott - Dr. Lewis Dodgson. Karakter daha önce Jurassic Park'ta Cameron Thor tarafından canlandırılmıştı.

• Isabella Sermon - Maisie Lockwood

• Justice Smith - Franklin Webb

• Omar Sy - Barry Sembène

• DeWanda Wise

• BD Wong - Dr. Henry Wu

• Jake Johnson - Lowery Cruthers

• Dimitri Thivaios

Osman Demir
Osman Demir
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