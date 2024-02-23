Jülide İskenderoğlu kimdir? AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kimdir?

Jülide İskenderoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İskenderoğlu'nun kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Jülide İskenderoğlu kimdir? AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?