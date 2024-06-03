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Jess Molho boşandı mı? Jess Molho eşi kim?

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Jess Molho boşandı mı? Jess Molho eşi kim? Ünlü televizyon sunucusu Jess Molho'nun evlilik durumu gündemde. Molho'nun boşanıp boşanmadığı ve eşi hakkında bilgiler merak ediliyor.

Başarılı sunucu ve oyuncu Jess Molho'nun 22 yıllık eşi Zeynep Molho ile boşanma kararı aldığı yönündeki söylentileri hakkında ne yanıt verdiği merak ediliyor. Jess Molho boşandı mı? Jess Molho eşi kim? İşte merak edilenler...

JESS MOLHO BOŞANIYOR MU?

Bir süredir TV8 ekranlarında Demet Akalın ile program yapan ünlü sunucu ve oyuncu Jess Molho'nun 22 yıl önce evlendiği Zeynep Molho ile aralarının açıldığı ve ayrılık kararı aldıkları ileri sürüldü. Ünlü isimden ayrılık iddiasına cevap geldi.

Jess Molho boşandı mı? Jess Molho eşi kim?

16 ve 14 yaşında iki çocukları olan Molho çiftinin boşanma kararı alarak mahkemeye başvurduğu hatta velayet konusunda da anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Evliliğini gözlerden uzak şekilde sürdüren Jess Molho, eski partneri magazin yorumcusu Yağmur Çevik'e yaptığı açıklamada boşanma iddiasını yalanladı. Molho'nun yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Jess Molho boşandı mı? Jess Molho eşi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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