Jaws filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jaws filmi ne zaman, nerede çekildi? Jaws filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Jaws filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jaws filmini izleyecek olanların merak ettiği Jaws konusu nedir, Jaws oyuncuları kimler ve Jaws özeti gibi konuları inceliyoruz.

JAWS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konu :Jaws, bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası obur, beyaz bir köpekbalığı tarafından ziyaret edilmeye başlanır. Yaşanan birkaç ölüme rağmen belediye başkanının kârı ve turizmi önde tutan tavrı nedeniyle olay fazlaca su yüzüne çıkarılmaz. İlgililer, konuyu gizlemeye çalışıp konu hakkında konuşmaktan geri kalırlar. Plajın kapatılması başkan tarafından yasaklanır. Bir gün bir çocuk ölümü gerçekleştiğinde ise artık kamu bu köpekbalığını aramak ve bulmak için hazır kıta olacaktır. Steven Spielberg'in döneminin 'eğlence' sineması açısından en değerli yapıtlarından biri olarak kabul edilen filmi, üzerinden geçen zamanla doğru orantılı olarak bir klasiğe ve külte dönüşmüştü.

JAWS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı : Jaws

Türü : Aksiyon, Gerilim

Yönetmen : Steven Spielberg

Oyuncular : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss