Yayınındaki bir konuşması gerekçesiyle müstehcenlikle suçlanan Jahrein mahlaslı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında karar çıktı. Peki,Jahrein beraat etti mi?

JAHREİN BERAAT ETTİ Mİ?

Müstehcenlik ve çocuk tacizi" suçlamalarıyla yargılanan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'un avukatı bir açıklama yaparak müvekkilinin üzerine atılı suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı.

Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet "Jahrein" Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır." ifadesini kullandı.