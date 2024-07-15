Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi? Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJET gibi hava yolu şirketlerinin uçuşları durduruldu mu? İptal edilen uçuşların sebepleri ve detayları merak konusu oldu. İzmir uçak seferleri iptal mi? THY, PEGASUS, AJET

İZMİR UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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