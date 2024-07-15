Üye Girişi
Haberler

İzmir uçak seferleri iptal mi? THY, PEGASUS, AJET

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir uçak seferleri iptal mi? Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve Ajet'in İzmir uçak seferlerinin durumu merak konusu oldu. İptal olan seferler olup olmadığına dair bilgilerin araştırıldığı belirtildi. Resmi açıklama bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi? Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJET gibi hava yolu şirketlerinin uçuşları durduruldu mu? İptal edilen uçuşların sebepleri ve detayları merak konusu oldu. İzmir uçak seferleri iptal mi? THY, PEGASUS, AJET

İZMİR UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir uçak seferleri iptal mi? THY, PEGASUS, AJET

İZMİR UÇAK SEFERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Adnan Menderes Havalimanı Türk Hava Yolları Pegasus İzmir Ulaşım İzmir Turizm Gündem Yaşam Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title