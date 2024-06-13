İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Fame Beach nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Fame Beach nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Fame Beach nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

FAME BEACH NEREDE?

Plaj, İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. İzmir şehir merkezinden 115 km uzaklıkta olan Dikili'ye bağlıdır ve Dikili merkezine 10 km mesafededir. Plaj, Bademli Köyü merkezine ise yaklaşık olarak 2 km uzaklıktadır.

Bu plaja ulaşmak için toplu taşıma veya özel aracınızı kullanabilirsiniz. Plaja ulaşmak için öncelikle Dikili ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Dikili'ye varışınızdan sonra otogardan kalkan Bademli Köyü servisleriyle plaja ulaşabilirsiniz. Özel araçla gelenler ise tabelaları takip ederek yol bulabilirler, ancak yolun bazı bölümleri toprak olup ulaşımda zorluklar yaşanabilmektedir.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?