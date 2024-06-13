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İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Fame Beach nerede, nasıl gidilir?

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İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Fame Beach nerede, nasıl gidilir? Yaz tatillerinin uğrak noktası İzmir'de gidilebilecek en iyi plajlar araştırılıyor. İzmir'in en temiz, en iyi plajları merak ediliyor.

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Fame Beach nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Fame Beach nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

FAME BEACH NEREDE?

Plaj, İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. İzmir şehir merkezinden 115 km uzaklıkta olan Dikili'ye bağlıdır ve Dikili merkezine 10 km mesafededir. Plaj, Bademli Köyü merkezine ise yaklaşık olarak 2 km uzaklıktadır.

Bu plaja ulaşmak için toplu taşıma veya özel aracınızı kullanabilirsiniz. Plaja ulaşmak için öncelikle Dikili ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Dikili'ye varışınızdan sonra otogardan kalkan Bademli Köyü servisleriyle plaja ulaşabilirsiniz. Özel araçla gelenler ise tabelaları takip ederek yol bulabilirler, ancak yolun bazı bölümleri toprak olup ulaşımda zorluklar yaşanabilmektedir.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?

  • Mimoza Koyu
  • Bodrum Koyu Plajı
  • Dolungaz Koyu
  • Ayıbalığı Koyu
  • Sazlıca Plajı
  • Yeni Foça Halk Plajı
  • Garip Adası
  • Kalem Adası
  • Fame Beach
  • Pissa Koyu
  • Killik Koyu
  • Zindancık Koyu
  • Ilıca Plajı
  • Delikli Koy
  • Ildırı
  • Aya Yorgi Koyu
  • Altınkum Halk Plajı
  • Çark Plajı
  • Kocakarı Plajı
  • Paşalimanı
  • Boyalık
  • Pırlanta Plajı
  • Ovacık Sahili
  • Demircili Plajı
  • Bodrum Koyu
  • Yarımada (Karantina Adası)
  • Demircili Plajı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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