31 Ağustos İzmir su kesintisi bilgileri, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından gün boyunca merakla araştırılıyor. Yaz aylarının etkisiyle yaşanan kuraklık nedeniyle İZSU su kesintisi planları doğrultusunda uygulanan gece kesintileri devam ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İZSU'nun yaptığı resmi açıklamalara göre, 31 Ağustos İzmir su kesintisi, planlı bir program dahilinde sürdürülüyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ise ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle gece saatlerinde yapılan kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos İzmir (İZSU) su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İZMİR SU KESİNTİSİ

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir (tamamı)

Karabağlar: Abdi İpekçi,Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Esenyalı, Gazi, Günaltay, Cennetçeşme, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu , Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar , Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Maliyeciler, Basın Sitesi, Bozyaka, Poligon, Bahçelievler Mahalleleri

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri

Konak: Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe, Altıntaş Mahalleleri

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
