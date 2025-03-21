İzmir Valiliği, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve provokatif olayların önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, İzmir'de eylemler yasaklandı mı sorusunu doğrudan yanıtlayan ifadeler yer aldı. 21 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlayan yasaklama kararının 25 Mart 2025 tarihine kadar süreceği bildirildi. Peki, İzmir'de eylemler yasaklandı mı?

İZMİR'DE EYLEMLER YASAKLANDI MI?

İzmir Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

İZMİR'DE EYLEMLER NEDEN YASAKLANDI?

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart'ta 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.