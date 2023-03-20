İzmir Bornova deprem mi oldu? 20 Mart Pazartesi 2023 İzmir Bornova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün İzmir Bornova'da 0.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, İzmir Bornova'da deprem mi oldu? 20 Mart İzmir Bornova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 20 Mart Pazartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. İzmir Bornova'da deprem mi oldu? 20 Mart İzmir Bornova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (20 MART 2023 PAZARTESİ)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 20 Mart İzmir Bornova'da 0.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR BORNOVA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 20 Mart Pazartesi 2023 bugün saat 23:11'de İzmir Bornova'da 0.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.