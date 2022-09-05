İzel hasta mı? İzel neden bayıldı? İzel Çeliköz sağlık durumu!

'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi. 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren efsanevi müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıktı. Konser sırasında baygınlık geçiren şarkıcı İzel herkesi korkuttu. Peki, İzel neden bayıldı? İzel hasta mı? İzel Çeliköz sağlık durumu! İşte detaylar...

İZEL NEDEN BAYILDI?

İzel'in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı İzel, yaşananların ardından 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşarak, sahnede baygınlık geçirmesiyle ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İZEL HASTA MI?

31 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan Fethiye Babadağ konserinde talihsiz bir olay yaşandı. Şarkıcı İzel Çeliköz konserden önce yemek yemediği için şeker ve tansiyonu düştüğü için baygınlık geçirdi. Ünlü şarkıcı sağlık durumunu takipçileriyle paylaşarak, "Bu arada bütün sevenlerime, sanatçı dostlarıma, beni merak eden üzülen, güzel mesajlar gönderen herkese hem teşekkürlerimi iletiyorum; hem de beni merak etmeyin, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi güzel bi yerde dinleniyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

İZEL ÇELİKÖZ SAĞLIK DURUMU!

Ünlü şarkıcı İzel Çeliköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumunu takipçileriyle paylaştı. Çeliköz, "Merhaba sevgili herkes, tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Evet küçük bir aksilik yaşadık" diyerek sözlerine başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel konserler verdik. Kuruçeşme derken bir anda Fethiye Babadağ'da zirveye, 1200 metreye çıktık. Ben oranın heyecanıyla, 'burada nasıl bir konser yeri olabilir' derken yemek yemeyi unuttum. Benim hipoglisemim olduğu için arada bir sahne öncesi bir şeyler atıştırmam gerekiyor, maalesef bu atıştırmayı yapmadığım için sahnede ufak bir tansiyon ve şeker düşmesi yaşadım. Ama iki tane kahramanım vardı; Çelik ve Ercan. Beni bir anda tuttular, yakaladılar. Orada yukarıda bir müdahale yapıldı, aşağıda Fethiye devlet hastanesi, çok teşekkür ederim her şeye baktılar." ifadelerini kullandı.