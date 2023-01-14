FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisi yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İyilik dizisinin yeni bölümü sonrasında Neslihan öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, İyilik dizisi Neslihan öldü mü? İyilik Neslihan diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

İyilik Neslihan öldü mü? Başrolünde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil'in yer aldığı İyilik dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İyilik dizisinin yeni bölümü sonrasında Neslihan öldü mü? sorusu araştırılıyor. Peki, İyilik dizisi Neslihan öldü mü? İyilik Neslihan diziden ayrılacak mı?Detaylar haberimizde...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ NESLİHAN ÖLDÜ MÜ?

İyilik dizisinin yeni bölümü sonrasında Neslihan öldü mü? sorusu araştırılıyor. Neslihan'ın durumu yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.