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İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İyi Aile Çocuğu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İyi Aile Çocuğu konusu, özeti ve İyi Aile Çocuğu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İyi Aile Çocuğu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İyi Aile Çocuğu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İyi Aile Çocuğu filmini izleyecek olanların merak ettiği İyi Aile Çocuğu konusu nedir, İyi Aile Çocuğu oyuncuları kimler ve İyi Aile Çocuğu özeti gibi konuları inceliyoruz.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir.Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına türlü belalar açacaktır

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Cemal / Kemal

• Harika Avcı - Oya (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

• Sevil Üstekin - Ferdane (ses. Güler Ökten)

• Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası (ses. Osman Alyanak)

• Osman F. Seden - Mafya Şefi (ses. Dinçer Çekmez)

• Nubar Terziyan - Öğretmen (ses. Rıza Tüzün)

• Yavuz Karakaş - Tahsin (ses. Abdurrahman Palay)

• Saadet Gürses - Ayten (ses. Handan Kadıoğlu)

• Nejat Gürçen - Garson (ses. Muharrem Gürses)

• Macit Flordun - Cemal'in Adamı

• Çetin Başaran - Cemal'in Adamı (ses. Zafer Önen)

• Renan Fosforoğlu - Rıza (ses. Timuçin Caymaz)

• Gülten Ceylan - Nermin

• Mehmet Özekit - Cemal`i büyüten kabadayı (ses. Ünal Gürel)

• Açelya Aytaç - Necla

• Merih Fırat

• Ahmet Açan (ses. O. Nuri Ergün)

• Tülin Tan

• Abdi Algül - (ses. Rıdvan Çelebi)

Osman Demir
Osman Demir
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