İTÜ SON DAKİKA: İTÜ'de yangın mı var? İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde son durum ne?

İTÜ'de yangın mı var? Sorusu merak edilmekte ve bugün gündeme gelen haberler ile birlikte araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Peki, İTÜ'de yangın mı var? İTÜ'de Son durum ne?

İTÜ'DE YANGIN MI VAR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi. Üniversite personeli ve öğrencilerinin güvenliği için yoğun çaba sarf edilen bu süreçte, ekiplerin yangını başarılı bir şekilde söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Olayın detayları henüz netlik kazanmamış olsa da, acil müdahale ekiplerinin koordineli çabalarıyla durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtiliyor.