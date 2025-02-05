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İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ya göre "itibarıyla" kelimesinin doğru yazımı nedir?

İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ya göre
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Türkçede sıkça karıştırılan kelimelerden biri de "itibarıyla" ve "itibariyle" ifadeleridir. Peki, hangisi doğru? "İtibarıyla" mı, "İtibariyle" mi? İşte TDK'ya göre doğru kullanım ve örnekler…

Türk Dil Kurumu (TDK), 'itibariyle' ve 'itibarıyla' kelimelerinin doğru kullanımını açıkladı. İtibarıyla kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Birçok kişi, bu kelimenin doğru yazımını araştırıyor. Peki, İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ye göre nasıl yazılır? Detaylar haberimizde...

İTİBARİYLE Mİ İTİBARIYLA MI?

Doğru kullanım "itibarıyla" şeklindedir.

Örnek:

  • 1 Şubat itibarıylayeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.
  • Bugün itibarıylahava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

"İtibariyle" kullanımı ise yanlıştır.

İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ya göre 'itibarıyla' kelimesinin doğru yazımı nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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