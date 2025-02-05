İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ya göre 'itibarıyla' kelimesinin doğru yazımı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), 'itibariyle' ve 'itibarıyla' kelimelerinin doğru kullanımını açıkladı. İtibarıyla kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Birçok kişi, bu kelimenin doğru yazımını araştırıyor. Peki, İtibariyle mi itibarıyla mı? TDK'ye göre nasıl yazılır? Detaylar haberimizde...

İTİBARİYLE Mİ İTİBARIYLA MI?

Doğru kullanım "itibarıyla" şeklindedir.

Örnek:

1 Şubat itibarıyla yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bugün itibarıyla hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

"İtibariyle" kullanımı ise yanlıştır.