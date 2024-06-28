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İstila: Zamanın Sonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İstila: Zamanın Sonu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İstila: Zamanın Sonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İstila: Zamanın Sonu konusu, özeti ve İstila: Zamanın Sonu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İstila: Zamanın Sonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İstila: Zamanın Sonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İstila: Zamanın Sonu filmini izleyecek olanların merak ettiği İstila: Zamanın Sonu konusu nedir, İstila: Zamanın Sonu oyuncuları kimler ve İstila: Zamanın Sonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya yüzeyine uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu insanlık tarihi "önce" ve "sonra" diye ikiye bölünmüştür ve üzerinden 3 yıl geçmiştir. Moskova Chertanov'da yaşayan ve sıradan bir kız olan Yulya Lebedeva(Irina Starshenbaum) laboratuvarda kobay olarak tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır çünkü uzaylılar ile temas eden tek kişidir ve bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir.


İSTİLA: ZAMANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Fedor Bondarchuk

Oyuncular: Irina Starshenbaum, Rinal Mukhametov, Aleksandr Petrov

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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