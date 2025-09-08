İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi sabah saatlerinde silahlı saldırıya hedef oldu. 16 yaşında olduğu belirlenen saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu iki polis şehit olurken, 1'i ağır 2 polis yaralandı.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehit olan polislerin isimlerini paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SALDIRGANI LİNÇTEN POLİSLER KURTARDI

Olayın ardından bölgede büyük bir öfke patlaması yaşandı. Vatandaşlar saldırganı linç etmek isterken, polis ekipleri saldırganı kalabalığın elinden kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. Çıkan arbedede polisler havaya ateş açarak öfkeli grubu uzaklaştırmaya çalıştı.

"TÜRK POLİSİNİN MERHAMETİ"

Görüntülere yansıyan anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meslektaşlarını şehit eden saldırganı dahi kalabalığın elinden korumaya çalışan polislerin tavrı, "İşte Türk polisinin merhameti" yorumlarıyla paylaşıldı.