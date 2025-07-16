İşte Benim Stilim neden yok?

İşte Benim Stilim neden yok?
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TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı İşte Benim Stilim neden yok? sorusu, 13 Temmuz Pazar günü yayın akışında programı göremeyen izleyicilerin en çok merak ettiği konu haline geldi.

İşte Benim Stilim neden yok? sorusu, TV8 ekranında hafta içi her gün yayınlanan popüler moda yarışmasının yayın akışından çıkarılmasıyla gündeme geldi. İzleyiciler, programın bugün neden yer almadığını ve yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İşte Benim Stilim neden yok?

İŞTE BENİM STİLİM NEDEN YOK?

Sevilen yarışma programı, bu tarihte yayınlanan bölümüyle birlikte sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

İşte Benim Stilim neden yok?

İŞTE BENİM STİLİM YENİ SEZON NE ZAMAN?

Program tamamen bitmedi, sadece yeni sezon hazırlıkları için ekranlara ara verdi. Yeni sezonda izleyiciyle tekrar buluşması bekleniyor. Ancak yeni sezonun başlama tarihi henüz açıklanmadı.

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