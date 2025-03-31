İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak? 2025 İşte Benim Stilim Jüri Üyeleri kimler?

Moda, stil ve iddialı yarışmacıların renkli mücadelesine sahne olacak yarışma, bu sezon da dikkat çeken jüri kadrosu ve yeni formatıyla ekranlarda fırtına estirmeye hazırlanıyor. İşte Benim Stilim hangi gün yayınlanacak ve bu yıl kimler jüri koltuğunda oturacak? İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak? 2025 İşte Benim Stilim Jüri Üyeleri kimler? İşte detaylar...

İŞTE BENİM STİLİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Moda tutkunlarının merakla beklediği yarışma 31 Mart 2025 Pazartesi günü saat 12:30'da TV8 ekranlarında başlayacak. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi yine hafta içi her gün izleyiciyle buluşması beklenen yarışma, gündüz kuşağında moda severlerin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bu sezon jüri koltuğunda oldukça dikkat çekici isimler yer alıyor:

Ivana Sert – Moda dünyasının renkli ismi, yorumlarıyla yine gündem olacak.

Güzide Duran – Eski model ve ekran yüzü olarak jüriye taze bir soluk katıyor.

Nur Bilen Yavuzer – Stil ve sosyal medya dünyasının tanınan ismi, yarışmaya güçlü bir bakış açısı getiriyor.

Sunuculuğunu ise önceki sezonlardan tanıdığımız Öykü Serter üstleniyor. Bu deneyimli kadro, yarışmanın reytinglerde iddialı bir başlangıç yapmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.