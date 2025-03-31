İşte Benim Stilim CANLI İZLE || İşte Benim Stilim hangi kanalda?

Benim Stilim canlı izle bağlantısını arayan izleyiciler için güzel haber geldi. Program, 31 Mart 2025 Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışmanın yeni sezonunda jüri koltuğunda Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran yer alıyor. Sunuculuğunu ise tecrübeli isim Öykü Serter üstleniyor. Moda tutkunları için kaçırılmayacak bir sezon geliyor. Peki, İşte Benim Stilim canlı izle nasıl yapılır, program saat kaçta başlıyor?

İŞTE BENİM STİLİM HANGİ KANALDA?

"İşte Benim Stilim" yarışması, 31 Mart 2025 Pazartesi günü saat 12:30'da TV8 kanalında yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Programın jüri koltuğunda Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran yer alırken, sunuculuğunu Öykü Serter üstlenecek.

İŞTE BENİM STİLİM CANLI İZLE

Yarışmayı canlı izlemek için belirtilen tarih ve saatte TV8 kanalını takip edebilir veya TV8'in resmi web sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilirsiniz.

TV8 İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLA