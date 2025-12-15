İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

Revna Sarıgül'ün, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'e aldatıldığı iddiasıyla açtığı boşanma davası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dava kapsamında Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Revna Sarıgül'ün çocuklarını bir süredir babalarıyla görüştürmediği de öğrenildi.

İHANET İDDİASIYLA REKOR TALEP

Revna Sarıgül, açtığı boşanma davasında 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talep etti. Taleplerin büyüklüğü davayı magazin ve hukuk gündeminin üst sıralarına taşıdı.

ÖMER SARIGÜL'ÜN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre, Ömer Sarıgül mahkemeye avukatı Gözde Egemen aracılığıyla bir uzlaşma teklifi sundu. Sarıgül'ün teklifinde 10 milyon lira tazminat ve aylık 400 bin lira nafaka yer aldı.

TÜM GİDERLERİ ÜSTLENME TAAHHÜDÜ

Ömer Sarıgül ayrıca, şu anda oturulan evin kullanımını, aidat, elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılamayı; çocukların eğitim hayatları boyunca okul, yaz okulu, servis ücretleri ile sağlık sigortası masraflarını da üstlenmeyi taahhüt etti. Tarafların talepleri arasındaki büyük fark dikkat çekerken, davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.