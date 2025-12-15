İstanbul Valiliği duyurdu! Cami önlerinde şans oyunu satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği, milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışıyla ilgili genelge yayımladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre cami avlusu ve ibadethane önlerinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışı yasaklandı.

"VALİLİĞİMİZE ŞİKAYET YAĞDI"

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde; "Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ilepiyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemler belirlenmiştir.

"CAMİ AVLUSU VE BAHÇESİNDE SATIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir.

"DENETİMLERİN ARTIRILMASI ÖNEMLİ RİCA OLUNUR"

Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıtabirimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."