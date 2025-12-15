Haberler

İstanbul Valiliği duyurdu! Cami önlerinde şans oyunu satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği duyurdu! Cami önlerinde şans oyunu satışı yasaklandı
Güncelleme:
İstanbul Valiliği, milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışına dair bir genelge yayımladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte artan şans oyunları satışlarına yönelik yapılan açıklamada, cami avlusu ve ibadethane önlerinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışının yasaklandığı belirtildi.

  • İstanbul Valiliği, cami avlusu ve ibadethane önlerinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışını yasakladı.
  • Yasak, yeni yıl yaklaşırken bu satışlardaki artış ve cami önlerine yönelik şikayetler üzerine getirildi.
  • Valilik, kaymakamların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerinden denetimleri artırmasını istedi.

İstanbul Valiliği, milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışıyla ilgili genelge yayımladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre cami avlusu ve ibadethane önlerinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışı yasaklandı.

"VALİLİĞİMİZE ŞİKAYET YAĞDI"

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde; "Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ilepiyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemler belirlenmiştir.

"CAMİ AVLUSU VE BAHÇESİNDE SATIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir.

"DENETİMLERİN ARTIRILMASI ÖNEMLİ RİCA OLUNUR"

Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıtabirimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbrindar_25:

çok komik değil mi ya haram olanı tümden yasaklamıyor sadece dini ibadet yapılan yerlerin önünde yasaklıyor böyle iki yüzlü bir anlayış sadece bizde olabilir bu tam olarak din adı altında insanları dinsizlestirmek

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

oralarda satılırsa günah başka yerlerde satılırsa günah değil mi:))) fıkralık olaylara bir tane daha

Haber YorumlarıDi:

Herşeyi vatandaş yapıyor devlet ne için var şikayet olmazsa camide bile kumar oynatırlar

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Caminin önünde kaçaktan oynayıp öyle giriliyor zaten.

Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

İnanıp bu biletlere para verenler var mı halâ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

