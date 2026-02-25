Haberler

İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

  • D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkii Düzce-Bolu il sınırında hafif kar yağışı başladı.
  • Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
  • Polis ekipleri sürücülerin kar yağışı ve sisli havaya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardında Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkii Düzce-Bolu il sınırında hafif kar yağışı başladı.

YOL KENARLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında yer yer kar tutmaları başlarken, bir yandan da sis etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı güzergahında tedbir alan polis ekipleri, sürücülerin kar yağışı ve sisli havaya karşı dikkatli olmalarını, takip mesafesi ve hız kurallarına uymalarını istedi. Kara yolları ekipleri de yol güzergahında tedbirlerini arttırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
