İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı

Güncelleme:
İstanbul'u terk ettikten sonra Fethiye Göcek'e yerleşen ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın yen, hayatı şaşırttı. Avcı'nın, "Fethiye'de cuma pazarında tezgahım var. Canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da?" sözleri dikkat çekti.

  • Koray Avcı İstanbul'u terk ederek Muğla Fethiye'nin Göcek bölgesine yerleşti.
  • Koray Avcı Fethiye'deki cuma pazarında karpuz satıyor.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'u terk etti ve Muğla Fethiye'nin Göcek bölgesine yerleşti. Yoğun şehir hayatından sıkıldığını belirten Avcı, yeni yaşam tarzıyla hayranlarını şaşırttı.

KORAY AVCI GÖCEK'E YERLEŞTİ

Avcı, burada sade bir hayat sürmeye başladı. Sanatçı, bu sakin ortamda hem dinleniyor hem de yeni besteler üzerinde çalışıyor.

"CUMA PAZARINDA TEZGAHIM VAR"

Avcı'nın en dikkat çekici uğraşı ise Fethiye'deki cuma pazarında tezgâh açması oldu. Şarkıcı, canı istediğinde pazarda karpuz satarak yeni bir deneyim yaşadığını dile getirdi. "Fethiye'de cuma pazarında tezgahım var. Canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da?" sözleriyle, ünlü olmanın getirdiği kısıtlamalardan uzak, doğal bir yaşam arayışında olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (24)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

he gardaş hepiniz mandıra Filozofu oldunuz he

Yorum Beğen386
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Karpuz Ağır ise sadece gençken karpuz ile uğraşabiliyoruz. Yaşlanınca zor oluyor. Ben şu an saksıda tekli papatya (çiçek) yetiştirmeye çalışıyorum. Papatya sadece beyaz renk olduğu için.. ismi GELİNCİK olan bir çiçek tohumuda satın aldım ve deniyorum şu an. Acaba başka hangi çiçek tohumları alsam eğer ufacık saksıda 2 hafta içinde çiçek açabilen bir çiçek tohumu istiyorsam ? Dağlarda ve eski İstanbul sokaklarında galiba papatya vardı, galiba gelincik var.. başka hangi çiçekler var acaba ?

yanıt6
yanıt5
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

sivrisinek saz misalı , lafı nereden analiz ediyorsun,

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıKardan Adam:

ASLANIM SEN SUNA „PARA VAR HUZUR VAR“ DESENE

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Aklında hiçliği hayal edemeyen birisi nin her ne kadar parası olsada.. denklemleri değiştiremez. Kaderi başkalarının elindedir olur. Hiçlik i bilmek çok önemlidir.

yanıt2
yanıt14
Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

berabermı çalıştın kazandın adamla , senı tutan mı oldu , çalış yap, iş yap boş boş eleştiri, kıskançlık yapma

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

sokaktan tekrar sokağa yani ! :)

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Kainat hiçlik den gelmiş ve tekrar hiçliğe geri gidecek. Yani.. Hiçlik den tekrar Hiçliğe.

yanıt10
yanıt17
Haber YorumlarıLaZKorNiKoV:

Bu hiclik delisi her yerde olum şuna fazla astroloji evren bilim kitaplari okutmayin beyin kaldirmiyor iste eror vermis zorlamayin

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıVeli İdi:

bunu nerede yapacaksın istenbul’da diyor. toton yiyosa gir istanbulda ki pazarlara

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
