İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, İstanbul'u terk etti ve Muğla Fethiye'nin Göcek bölgesine yerleşti. Yoğun şehir hayatından sıkıldığını belirten Avcı, yeni yaşam tarzıyla hayranlarını şaşırttı.

KORAY AVCI GÖCEK'E YERLEŞTİ

Avcı, burada sade bir hayat sürmeye başladı. Sanatçı, bu sakin ortamda hem dinleniyor hem de yeni besteler üzerinde çalışıyor.

"CUMA PAZARINDA TEZGAHIM VAR"

Avcı'nın en dikkat çekici uğraşı ise Fethiye'deki cuma pazarında tezgâh açması oldu. Şarkıcı, canı istediğinde pazarda karpuz satarak yeni bir deneyim yaşadığını dile getirdi. "Fethiye'de cuma pazarında tezgahım var. Canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da?" sözleriyle, ünlü olmanın getirdiği kısıtlamalardan uzak, doğal bir yaşam arayışında olduğunu vurguladı.