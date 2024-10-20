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İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki,İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSTANBUL'U KUŞATAN İLK OSMANLI PADİŞAHI HANGİSİDİR?

A: I. Murad

B: I. Bayezid

C: II. Murad

D: II. Mehmed

Cevap:

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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