ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSTANBUL'U KUŞATAN İLK OSMANLI PADİŞAHI HANGİSİDİR?

A: I. Murad

B: I. Bayezid

C: II. Murad

D: II. Mehmed

Cevap: