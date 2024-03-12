Üye Girişi
Haberler

İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları!

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un anket sonuçları merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu önde mi yoksa Murat Kurum daha mı avantajlı olduğu araştırılıyor. İstanbul yerel seçim anket sonuçları 2024 gündemden düşmüyor. Peki, İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları!

İstanbul son anket sonuçları 2024 gündeme gelirken, Ekrem İmamoğlu önde mi merak ediliyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024

Yerel seçimlere 20 günden az bir zaman kala, kamuoyu araştırma şirketleri saha çalışmalarını hızlandırdı ve sonuçlarını paylaşmaya başladı. Betimar Araştırma tarafından yapılan son ankete ilişkin bilgi verildi.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programına katılan Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, AK Parti adayı Murat Kurum'un adaylık sürecinin ardından İstanbul'da bir ivme kazandığını ancak son haftalarda bu ivmenin düşüşe geçtiğini ifade etti.

Duman, "İstanbul'daki araştırma sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayını çıkarması ve İYİ Parti'nin varlık gösterememesi nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca şunları ekledi: "Arada 2-2,5 puanlık bir fark var. Seçimlere henüz 20 gün var ve bu farkın kapanması mümkün. Bu, yaklaşık 200 bin oy demek. Fark kapanabilir, ancak aynı zamanda artabilir de." dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı? Olay ne? İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları! 13 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title