İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları!

İstanbul son anket sonuçları 2024 gündeme gelirken, Ekrem İmamoğlu önde mi merak ediliyor. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İstanbul anket sonuçlarını açıkladı. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024

Yerel seçimlere 20 günden az bir zaman kala, kamuoyu araştırma şirketleri saha çalışmalarını hızlandırdı ve sonuçlarını paylaşmaya başladı. Betimar Araştırma tarafından yapılan son ankete ilişkin bilgi verildi.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programına katılan Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, AK Parti adayı Murat Kurum'un adaylık sürecinin ardından İstanbul'da bir ivme kazandığını ancak son haftalarda bu ivmenin düşüşe geçtiğini ifade etti.

Duman, "İstanbul'daki araştırma sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayını çıkarması ve İYİ Parti'nin varlık gösterememesi nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca şunları ekledi: "Arada 2-2,5 puanlık bir fark var. Seçimlere henüz 20 gün var ve bu farkın kapanması mümkün. Bu, yaklaşık 200 bin oy demek. Fark kapanabilir, ancak aynı zamanda artabilir de." dedi.