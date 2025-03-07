İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 7-8 Mart İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...
Silivri su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: AKÖREN MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ
Başlama Tarihi: 07.03.2025 11:27:31
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.03.2025 12:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185