İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 21-22 Ekim İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ekim İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Silivri su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 21.10.2025 09:57:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.10.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
