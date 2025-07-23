İstanbul ŞİLE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri!

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BALİBEY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.07.2025 10:35:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ŞİLE su kesintisi! 23-24 Temmuz İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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