İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 | İstanbul iftar vakti: İstanbul oruç kaçta açılacak, imsak kaçta?

Ramazan ayı yaklaştıkça, oruç tutacak vatandaşlar İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2025 detaylarını merak ediyor. İstanbul iftar vakti, imsak saati ve oruç saat kaçta açılacak soruları gündeme geliyor. İşte, İstanbul için iftar ve sahur vakitleri ile 2025 yılı Ramazan ayına dair tüm detaylar!

İSTANBUL'DA ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecektir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, her yıl İslam âlemi tarafından coşkuyla kutlanan dini bir bayramdır. 2025 yılında, bayramın ilk günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durum, tatilin hafta sonu ile birleşerek daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ