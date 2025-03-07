İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 | İstanbul iftar vakti: İstanbul oruç kaçta açılacak, imsak kaçta?
2025 yılında İstanbul'da oruç saatleri ve iftar vakti hakkında bilgi veren İstanbul Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul'da oruç ne zaman açılacak ve imsak vakti ne zaman olacak merak ediliyor.
Ramazan ayı yaklaştıkça, oruç tutacak vatandaşlar İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2025 detaylarını merak ediyor. İstanbul iftar vakti, imsak saati ve oruç saat kaçta açılacak soruları gündeme geliyor. İşte, İstanbul için iftar ve sahur vakitleri ile 2025 yılı Ramazan ayına dair tüm detaylar!
İSTANBUL'DA ORUÇ SAAT KAÇTA AÇILACAK?
2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecektir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, her yıl İslam âlemi tarafından coşkuyla kutlanan dini bir bayramdır. 2025 yılında, bayramın ilk günü 30 Mart Pazar'a denk geliyor. Bu durum, tatilin hafta sonu ile birleşerek daha verimli kullanılmasını sağlıyor.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
- Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
- Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
- Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
- Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
- Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
- Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
- Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
- Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
- Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
- Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
- Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
- Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
- Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
- Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe