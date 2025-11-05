İstanbul MALTEPE su kesintisi! 5-6 Kasım İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Kasım İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...
MALTEPE SU KESİNTİSİ
İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: GÜLENSU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.11.2025 10:07:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185