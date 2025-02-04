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İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat Fatih, Kağıthane, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat Fatih, Kağıthane, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Fatih, Kağıthane, Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat Fatih, Kağıthane, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HASEKİ SULTAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.02.2025 11:29:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.02.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat Fatih, Kağıthane, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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