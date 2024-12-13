Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare
Rusya'ya kaçan devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi
img

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
img

Tarihi andan çok özel kareler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de yaşanabilecekleri sıraladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Son Dakika Haberleri

MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cuma günü hangi diziler var? 13 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 14 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.