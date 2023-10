İstanbul İçin Son Çağrı filmi, New York'ta geçen yasak bir aşk öyküsünü anlatıyor. Serin ve Mehmet, tesadüfen New York'taki bir havaalanında karşılaşırlar ve bu buluşma, unutulmaz bir geceye dönüşür. Peki, İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, ne zaman vizyona girecek? İstanbul İçin Son Çağrı fragman İZLE! İşte detaylar…

Bu deneyim, hayatlarının en heyecan verici ve büyüleyici anları haline gelir. Film, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı, uzun zamandır beklenen bir yapımdır. İkilinin yıllar sonra yeniden bir araya geldiği bu film, konusu ve oyuncu kadrosuyla da büyük merak uyandırmıştır. Filminden yayınlanan fragman, heyecanı daha da artırmıştır! Peki, İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, ne zaman vizyona girecek? İstanbul İçin Son Çağrı fragman İZLE! İşte detaylar…

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul'dan New York'a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN?

Netflix Türkiye yayınladığı fragmana "Değerli yolcularımız, İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım" notunu düşerek filmin 24 Kasım günü yayınlanacağını duyurdu.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FRAGMAN İZLE!