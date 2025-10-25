İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 25-26 Ekim İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

İSKİ Güngören su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 25.10.2025 10:29:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185