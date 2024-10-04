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İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü?

İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü?
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Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı. İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Kendisi de surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsın olaydan önce 19 yaşındaki bir kadını daha öldürdüğünü belirtti. Peki, İstanbul Fatih surlarda ne oldu? Fatih Edirnekapı'da kızın kafası mı kesildi, kaç kadın öldürüldü?

İSTANBUL FATİH SURLARDA NE OLDU?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Kendisi de surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsın olaydan önce 19 yaşındaki bir kadını daha öldürdüğünü belirtti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

OLAYDAN SAATLER ÖNCE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, şahsın olaydan birkaç saat önce bir kadını daha öldürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.C.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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