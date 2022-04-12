İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan 2022 BEDAŞ Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 12 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, AVCI ODALARI ÇIKMAZI, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE ÇIKMAZI, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE, KUYULU BAHÇE ARALIĞI, VAİZ sk/ CANKURTARAN mah KABASAKAL sk/ DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, FEVZİPAŞA, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE BOSTANI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, NEŞTER, UÇBEY, VAİZ, ŞEYH EYÜP sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, MÜSTANTİK, UMURBEY, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 12:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BÜYÜK KARAMAN sk/ HOCAPAŞA mah ORHANİYE sk/ ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, HAYDARBEY, KIZTAŞI, KOVACILAR, MACAR KARDEŞLER, REFAH, SERDAB, SIRIMCILAR, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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