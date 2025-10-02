İstanbul depremi SON DAKİKA! 2 Ekim Marmara depreminden ilk görüntüler!

Son dakika haberine göre, 2 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ il sınırlarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Yalova ve Kocaeli gibi illerde de hissedildi. Marmara depreminden ilk görüntüler haberimizde...



Gelen ilk görüntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor ve halk arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin deprem kuşağında yer aldığını ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Deprem anına ait detaylar ve bölgeden gelen ilk görüntüler haberimizde sizlerle.