İstanbul depremi SON DAKİKA! 2 Ekim Marmara depreminden ilk görüntüler!

İstanbul depremi SON DAKİKA! 2 Ekim Marmara depreminden ilk görüntüler!
Güncelleme:
İstanbul depremi SON DAKİKA! 2 Ekim Marmara depreminden ilk görüntüler!
İstanbul depremi SON DAKİKA! İstanbul'da yaşanan Marmara depremi hakkında son dakika gelişmeleri ve ilk görüntüler halka ulaştı. Deprem, bölgede büyük bir panik yarattı. Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve alınan önlemlere uymaya çağırdı. Marmara depreminden ilk görüntüler haberimizde...

Son dakika haberine göre, 2 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ il sınırlarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Yalova ve Kocaeli gibi illerde de hissedildi. Marmara depreminden ilk görüntüler haberimizde...

Gelen ilk görüntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor ve halk arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin deprem kuşağında yer aldığını ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Deprem anına ait detaylar ve bölgeden gelen ilk görüntüler haberimizde sizlerle.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
