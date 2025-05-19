İstanbul deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde?

İstanbul deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde?
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19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri "İstanbul deprem mi oldu?" şeklinde oldu. Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yayılan söylentiler nedeniyle vatandaşlar, 19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğündeydi sorularına yanıt aramaya başladı.

Vatandaşlar "19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde?" gibi sorularla resmi kaynaklara yönelmiş durumda. Uzmanlar, Marmara fay hattının aktifliği nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, İstanbul'da yaşayanların acil durum planlarını hazır bulundurmaları çağrısında bulunuyor. Peki, İstanbul deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde?

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla, İstanbul'da yeni bir deprem meydana gelmemiştir. Ancak, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve bu sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmiştir.

DEPREM OLDU MU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İstanbul deprem mi oldu? 19 Mayıs Pazartesi deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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