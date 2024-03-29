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İstanbul'da yangın mı var? İstanbul'da nerede, ne yangını var son dakika!

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İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olaylar ile birlikte İstanbul'da yangın mı var? Sorusu gündeme geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edilirken, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğu iddia ediliyor. Peki, Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edilirken, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğu iddia ediliyor.

İSTANBUL'DA YANGIN MI VAR?

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre iplik üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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