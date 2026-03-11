Haberler

İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti

İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti Haber Videosunu İzle
İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde, akan trafiği adeta bir film platosuna çeviren evlilik teklifi, yolu bir anda kilitledi. Lüks aracıyla yolu kesen bir gencin sevgilisine yaptığı meşaleli sürpriz, arkasında uzun bir araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Öfkeli sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.

  • İstanbul'da bir genç, aracını yolun ortasında durdurarak trafik akışını engelleyip evlilik teklifi yaptı.
  • Trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.
  • Sosyal medyada, olayı trafik terörü olarak eleştirenler ile hoşgörü gösterilmesini savunanlar arasında tartışma yaşandı.

Mega kent İstanbul'da akan trafikte yolu keserek evlilik teklifi yapan bir gencin görüntüleri, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lüks aracıyla yolu trafiğe kapatıp, meşaleler eşliğinde diz çökerek yüzüğünü müstakbel eşine sunan damat adayı trafikteki diğer sürücüleri hayli öfkelendirdi.

TRAFİK BİR ANDA DURDU

İstanbul'un işlek caddelerinden birinde kaydedilen görüntülerde, bir gencin aracını yolun tam ortasında durdurduğu görülüyor.

Araçtan inen arkadaşları tarafından yakılan meşaleler arasında sevgilisinin önünde diz çöken genç, romantik bir an yaşatmayı hedeflerken trafiği tamamen felç etti.

SÜRÜCÜLER TEPKİLERİNİ KORNA ÇALARAK GÖSTERDİ

O anlarda kameraya yansıyan en dikkat çekici detay ise, arkada beklemek zorunda kalan sürücülerin tepkisiydi. Bazı sürücülerin çaldığı kornalar, evlilik teklifi videosunun fon müziği haline geldi.

Beklemediği bir anda beklemediği şekilde evlilik teklifi alan genç kız iseşaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu her halinden belli olan genç kız "Evet " diyerek, müstakbel eşine sarıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte binlerce yorum yapıldı. Tartışmanın tarafları, "Kendi mutluluğunuz için binlerce insanın hakkına giremezsiniz. Bu romantizm değil, trafik terörü ve bencilliktir." diyenlerle "Gençlerin bu mutlu anına biraz hoşgörü gösterilmeli, hayat zaten yeterince stresli." diyenler oldu.

Öte yandan benzer olayların ardından emniyet güçlerinin "trafik akışını engellemek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlarından cezai işlem uyguladığı biliniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

EGM Atabesli parası keser size artık ????

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti

Süper Lig devinin oynayacağı derbinin saati değişti
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı

Avrupa ülkesi Güney Kıbrıs'a fırkateyn yolladı