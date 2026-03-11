İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti

Mega kent İstanbul'da akan trafikte yolu keserek evlilik teklifi yapan bir gencin görüntüleri, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lüks aracıyla yolu trafiğe kapatıp, meşaleler eşliğinde diz çökerek yüzüğünü müstakbel eşine sunan damat adayı trafikteki diğer sürücüleri hayli öfkelendirdi.

TRAFİK BİR ANDA DURDU

İstanbul'un işlek caddelerinden birinde kaydedilen görüntülerde, bir gencin aracını yolun tam ortasında durdurduğu görülüyor.

Araçtan inen arkadaşları tarafından yakılan meşaleler arasında sevgilisinin önünde diz çöken genç, romantik bir an yaşatmayı hedeflerken trafiği tamamen felç etti.

SÜRÜCÜLER TEPKİLERİNİ KORNA ÇALARAK GÖSTERDİ

O anlarda kameraya yansıyan en dikkat çekici detay ise, arkada beklemek zorunda kalan sürücülerin tepkisiydi. Bazı sürücülerin çaldığı kornalar, evlilik teklifi videosunun fon müziği haline geldi.

Beklemediği bir anda beklemediği şekilde evlilik teklifi alan genç kız iseşaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu her halinden belli olan genç kız "Evet " diyerek, müstakbel eşine sarıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte binlerce yorum yapıldı. Tartışmanın tarafları, "Kendi mutluluğunuz için binlerce insanın hakkına giremezsiniz. Bu romantizm değil, trafik terörü ve bencilliktir." diyenlerle "Gençlerin bu mutlu anına biraz hoşgörü gösterilmeli, hayat zaten yeterince stresli." diyenler oldu.

Öte yandan benzer olayların ardından emniyet güçlerinin "trafik akışını engellemek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlarından cezai işlem uyguladığı biliniyor.